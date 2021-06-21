Bakan Koca açıkladı: Türkiye zirveye oturdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarında Türkiye'nin Çin ve Almanya'yı geride bıraktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarındaki hıza değinerek Çin ve Almanya'nın 14-20 Haziran arasında geride bırakıldığını açıkladı.
"ÇİN VE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTIK"
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı."
AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021
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