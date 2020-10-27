Bakan Koca açıkladı ''uzaktan eğitim'' gibi ''uzaktan sağlık'' başlıyor!

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin itiraf niteliğindeki makalesi ile 16 hastanın denek olarak kullanıldığı açığa çıkmasının yankıları sürerken, Birinci imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıyla kamu hastanelerinde ‘uzaktan görüntülü muayene’ sisteminin başlayacağı duyuruldu.

Birinci, bu uygulamanın başlama gerekçesini, ‘Covid-19 pandemi süreci kapsamında bulaşın azaltılması ve riskli kişilerin halk sağlığını tehdit etmeden sağlık hizmetlerine ulaşması’ olarak açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB)Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, pilot uygulamanın 2 ay önce başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Hekimin bilgisayarına kamera, mikrofon monte edilmiş, hasta ile görüştürülmüştü. Belli ki bu uygulama yaygınlaştırılarak hasta evinde bilgisayarından muayene edilmeye çalışılıyor. Bu anlamda alt yapı eksikliği, kişiler arası eşitsizlikler olacaktır. Çoğu kişinin evinde bilgisayar, internet yok. Uzaktan muayene hekimlik pratiğinde fiziksel muayenenin yerini tutamaz. Yanlış teşhise, yetersiz bilgiye yani etik sorunlara yol açabilir.”

SADECE DESTEK HİZMETİ OLABİLİR

Uygulamanın sadece destek hizmeti olabileceğinin altını çizen TTB Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, “Covid-19 ile dünyada pandeminin yönetimi amacıyla teletıp kullanılmaya başlandı. Hastanın test sonucunun değerlendirilmesi, test isteme, randevu verme de dahil edilerek sağlık kurumuna erişimi sağlandı. Bu uygulama sadece kriz dönemlerinde destek hizmeti gibi düşünülmeli” dedi. Tanık, muayenin sadece birebir insan iletişimiyle yapılacağına dikkat çekti: “Hastanın gözüne bakmayı, hastaya dokunmayı, bulguları, şikayetleri dinlemeyi ve anlamayı gerektirir. Hasta muayenesi meselesini sıkıntılı buluyorum. Bu uygulama iyi planlandıktan sonra danışma hizmeti kapsamında sonuç paylaşma ve kronik hastalıkların kontrolü şeklinde uygulanabilir.”

"Bilim dışı uygulama"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de “Pandemi sürecinde kontrolü yitiren ve sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir hale sokan Sağlık Bakanlığı şimdi de yaşanan sorunları ‘uzaktan görüntülü muayene’ gibi bilim dışı uygulamalarla çözmeye çalışıyor” dedi.