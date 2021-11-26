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Bakan Koca açıkladı: Yeni varyant nedeniyle ilk kısıtlama!

Bakan Koca açıkladı: Yeni varyant nedeniyle ilk kısıtlama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Koca açıklamasında, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Etiketler kısıtlama yeni varyant bakan koca seyahat kısıtlaması
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