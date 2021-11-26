Bakan Koca açıkladı: Yeni varyant nedeniyle ilk kısıtlama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Koca açıklamasında, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.