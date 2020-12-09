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  3. 09 Aralık 2020 22:17

Bakan Koca açıkladı: Yılbaşında kısıtlama olacak mı?

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yılbaşında koronavirüs tedbirleri kapsamında ek kısıtlama olup olmayacağı konusun açıklık getirdi.

Bakan Koca açıkladı: Yılbaşında kısıtlama olacak mı?
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Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Koca, yılbaşında kısıtlama olup olmayacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi

Kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta söylemek mümkün. Seyrine göre yeni öneriler olabilir. Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir.

yılbaşı , kısıtlama , korona
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