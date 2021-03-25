Bakan Koca ''aşı'' paylaşımını sildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı "aşı" paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi. Koca'nın paylaşımı neden sildiğiyle ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.

'Bulk' haldeki aşı ne demektir diyen ve açıklama yapan Koca, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

Fahrettin Koca'nın sildiği paylaşım şöyle:



