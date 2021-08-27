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Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi

Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan 'Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 'Son dakika mesajı' ifadesiyle şu bilgilendirmede bulundu:

"Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa."

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu.

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı koronavirüs aşı aşılama kırmızı il
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