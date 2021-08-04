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Bakan Koca: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz

Bakan Koca: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşılamalarla ilgili bilgi verirken 13 milyon doza yakın BioNTech aşısının daha pazartesi gününe kadar geleceğini söyledi

"BİZ RANDEVULARIMIZA SADIĞIZ"
Koca, aşılama hızının cuma günü normale döneceğini belirterek şunları söyledi:

"BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız"

Etiketler bakan koca açıklama bilim kurulu
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