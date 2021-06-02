Bakan Koca ''Aşılamada yeni dönem başlıyor'' diyerek açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından öğretmenlere yapılacak aşı uygulaması hakkında açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlere yapılacak aşı uygulaması hakkında açıklamada bulundu.
Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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