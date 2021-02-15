Bakan Koca: ''Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz!''

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Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.
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