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  3. 15 Şubat 2021 14:14

Bakan Koca: ''Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirterek "bugün 500 binden fazla aşı yapıyıruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca: ''Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz!''
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Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.

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