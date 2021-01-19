Bakan Koca dün açıklamıştı; aşılamada ikinci aşamaya geçildi

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımı bugün başladı. "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

BUGÜN BAŞLADI

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanması ile 90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da en az yarım saat gözetim altında tutuldular. Yurtseven, Tura ve Buyraz, sağlık ekiplerinin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.





SON 6 AYDA KORONAVİRÜS GEÇİRENLER AŞILANMAYACAK

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere ise aşı uygulanmayacak. Ülke genelinde bu yaş grubuna evde yapılacak aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

HAFTA SONUNA KADAR BİTMESİ PLANLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle aşılama takvimi ve stratejisine ilişkin video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.