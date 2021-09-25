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Bakan Koca: ''Dünyada 7. ülkeyiz''

Bakan Koca: ''Dünyada 7. ülkeyiz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız" dedi.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Türkiye’de yapılan aşı sayısına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin dünyada 7. sırada olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir liste paylaşan Koca, “Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var” dedi.

Etiketler fahrettin koca Türkiye açıklama
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