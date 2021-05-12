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Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Bakan Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini duyurdu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EŞLERİNİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"
"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

Etiketler aşılama sağlık baklanı fahrettin koca
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