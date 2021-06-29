Bakan Koca duyurdu, garlarda aşılama başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde koronavirüs aşısı hizmetinin başladığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli"
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