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Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana günlük olarak açıklanan Covid-19 tablosunun artık haftalık olarak açıklanacağını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından duyuruyu yapan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldığı, 975 vaka belirlendiğini açıklamıştı. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 olmuştu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

29 Mayıs'ta açıklanan günlük tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını açıklamıştı.

Etiketler korona koronavirüs tablo
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