Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC için 3 bin gönüllü aranıyor

Sağlık Bakanı Koca yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu. Koca, ''Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest.'' dedi.

Yerli korona aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

"3 BİNİMİZ TURKOVAC'I TERCİH ETMELİ"

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanıldı: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3 binimiz TURKOVAC'ı tercih etmeli!"