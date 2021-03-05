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Bakan Koca duyurdu: Yakında açılışını yapacağız

Bakan Koca duyurdu: Yakında açılışını yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Seyrantepe Şehir Hastanesi'nin hazırlıklarını incelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yapımı tamamlanan 702 yataklı Seyrantepe Şehir Hastanemizin hazırlıklarını yerinde inceledik. Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü Sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin.

Etiketler bakan koca açılış
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