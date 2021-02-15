Bakan Koca duyurmuştu! İl il açıklanacak veriler için geri sayım

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalar sonra ilk kez kameralar karşısına geçmişti. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Koca, pazartesiden (bu akşam) itibaren il bazında verilerin açıklanacağını duyurmuştu.

Koca'nın açıklamaları şu şekildeydi;

Sizlere öngörülebilir bir program sunabilmek için aşı programını ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İşyerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebileceklerdir. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecekler.

GÖZLER BU AKŞAMA ÇEVRİLDİ



Sağlık Bakanı Koca'nın kritik açıklamaları sonrası gözler akşam saatlerinde açıklanması beklenen verilere çevrildi. Yeni sistemle beraber her vatandaş yaşadığı ildeki vaka sayısı ortalamasını öğrenebilecek. İl hıfzıssıhha kurulları da bu verilere göre kısıtlamaları genişletebilecek veya kaldırabilecek.