Bakan Koca Erdoğan'ın mitingi sorulunca bakın ne yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün sel felaketinin yaşandığı Giresun'daydı. Erdoğan'ın Giresun'un Dereli ilçesinde yurttaşlara hitap ettiği konuşmasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülmüş, görüntüler tepkilere yol açmıştı.

İşte bu görüntüler dün Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Sağlık Bakanı Koca, YOL TV muhabiri Özge Uyanık'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske ve mesafeye uysa da vatandaşların bazen buna uymadığını söyleyerek yönelttiği soruda topu mitinge gelen vatandaşlara attı.

"HEP Mİ HALKI SUÇLAYACAKSINIZ"

Koca'nın, sosyal mesafe ve koronavirüs kurallarına uyulmayan mitinge ilişkin verdiği cevaba, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sert tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden Koca'ya tepki gösteren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hep mi halkı suçlayacaksınız? Kral çıplak, kral çıplak, kral çıplak... Bal gibi biliyorsunuz ama Saray'ın kibriyle baş edemiyorsunuz. Bu halkı suçlamaktan vazgeçin. Halkın sırtından inin artık."

Erdoğan’ın 30 Ağustos'tan 1 gün sonraki sosyal mesafesiz mitingine tepki