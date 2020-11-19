Bakan Koca: ''Hasta sayımız 3,5 ayda 8 kat arttı''

Bakan Koca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Koca, Covid-19 aşı çalışmalarına yönelik olarak şunları söyledi;

İki tane aşı Pfizer, Çin Sinovak aşısı. Bu ikisinin Faz3 aşaması üniversitelerimizde devam ediyor. Rus aşısının teknik olarak yetersizliğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları var, onu tamamlamak üzere başlandı. Eğer o tamamlanırsa, Rus aşısı da devreye girecek. Burada bu aşılarla ilgili bizim irtibatımız devam ediyor.

Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. FDA müracaat edildi. Türkiye'ye verebileceği bir milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var. Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız.

Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak.

“BİZİM AŞIMIZ NİSAN AYINDA OLUR”

Türkiye'de 16 tane aşı çalışması olduğunu hatırlatan Koca, “İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşının ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibariyle 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur. Bizim dünyada erken dönemde Aralık ayında aşı çıkar çıkmaz vatandaşımıza güvenilir olanı uyguluyoruz. Aralık ayında başlayabilirliğimizden çok yüksek olduğunu bilelim. On milyonlarla ifade edilen sayılardır” ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Grip aşılarına yönelik soruya Koca, şu cevabı verdi;



Her ülke bir yıl önceden sipariş eder. Geçen yıl Türkiye'nin tedarik ettiği aşı bir milyon 300 bin, yapılan bir milyon 100 bin. Bu yıl ‘parası olanlara veriliyor' dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerde sattırmadım.

Dünya bugüne kadar yoğun aşı yapıyordu. Küresel dünyada aşı yüzde 20 oranında arttı. İngiltere 25 milyon yapıyordu, 30 milyon yaptı. Almanya 21 milyon yapıyordu, 26 milyon yaptı. 1.3 milyon yapılan oran olduğu için arttırabileceğiniz oran belli.

Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık. Bunu Bilim Kurulu liste hazırladı. En riskli gruplara tanımlandı. Bu gruplar dışında 80 yaş üstünü de koyduk. İki gün içinde de sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz. 42. haftada aşı yapmaya başlarız. 47. haftadayız, şu anda influenza yok. Bu dönemin mevsimsel gribi artık Covid.

ÖLÜM BİLGİLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'de ölüm bilgilerinin iki kaynakta toplandığını söyleyen Koca, e-Devlet'te bulunan defin sayıları ve TÜİK verileri olduğunu belirtti. Koca, şunları söyledi;

Kayıtlar bu yılki ölümlerin yaklaşık onda birinde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda dokuzu ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık şeklinde işaretlenmiştir. Buradan Covid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalık eşittir Covid değildir.

TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz dokuz ayda ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık ön görülen yüzde 2 artış, bunun 336 bin 518 olması bekleniyor. Bu yılın ilk 9 ayında Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244. Covid kaynaklı tespit edilmiş ölüm sayısı 8 bin 62'dir.

29 Temmuz’dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli.

Mersin'de Covid vakalarının Şubat ayında görülmeye başlandığına yönelik iddialara, “Mersin’de ilk vaka 22 Mart’ta görüldü. İlk vaka avukat, yabancı bir kişiyle temasla alan bir kardeşimizdi. İddia ediyorum. 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersinli yok” ifadelerini kullandı.

Koca, personel ile ilgili olarak, “Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız. ÖSYM hazırlık yapıyor” dedi.