Bakan Koca il il açıkladı: İşte tek mavi kalan ilimiz!

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Kabine toplantısının ardından güncel risk haritasının yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir kırmızıya döndü. Türkiye genelinde ise Şırnak dışında mavi il kalmadı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı.

İşte Fahrettin Koca'nın paylaştığı harita

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.