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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca fahrettin koca vaka sayısı
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