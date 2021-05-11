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Bakan Koca İstanbul için müjdeyi verdi: Yüzde 65 azaldı

Bakan Koca, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.

 

Etiketler bakan koca istanbul açıklama vaka
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