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  3. 27 Ekim 2020 18:56

Bakan Koca: İstanbul'da ciddi bir hazırlık...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da vaka sayılarındaki artışın hazırlık gerektirdiğini belirtti.

Bakan Koca: İstanbul'da ciddi bir hazırlık...
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, bakan yardımcılarıyla İstanbul'a ayırdıkları 4. günde kamu hastaneleri başhekimleriyle hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

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