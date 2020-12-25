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  3. 25 Aralık 2020 18:09

Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirler sonrasında İstanbul'daki vaka sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi
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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.

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