Bakan Koca: Kısmi kapanma fırsattır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu dile getirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol