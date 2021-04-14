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Bakan Koca: Kısmi kapanma fırsattır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu dile getirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler vaka korona bakan koca
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