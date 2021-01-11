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BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE SON DURUMU AÇIKLADI!
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  3. 11 Ocak 2021 20:13

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 174 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.

korona , vaka , koronavirüs
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