Bakan Koca ''Kritik bir dönemdeyiz'' diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerinin açıklanmasını sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerinin açıklanmasını sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Koca şu ifadeleri kullandı: ''Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz. ''