  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca ''Kritik bir dönemdeyiz'' diyerek uyardı

Bakan Koca ''Kritik bir dönemdeyiz'' diyerek uyardı

Bakan Koca ''Kritik bir dönemdeyiz'' diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerinin açıklanmasını sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerinin açıklanmasını sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Koca şu ifadeleri kullandı: ''Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz. ''

Etiketler sosyal medya korona bakan koca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
Trafik cezasını iptal ettirebilirsiniz! Tutanakta yer alan bu detaya dikkat
Türkiye bir rekor daha kırdı: Batık kredi rekoru!
İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber
Göğüs estetiği uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti
AK Parti'nin eski Ekonomi Bakanı'ndan 128 milyar dolarlık iddia: ''Damatla beraber gizli saklı...''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
En etkili koronavirüs aşı hangisi? Sıralama değişti
Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler
Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi