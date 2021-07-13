Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 61.56'ya ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29.00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 18 milyon 002 bin 032 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 209 bin 906 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 18 milyon 002 bin 032 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 259 bin 534 kişiye aşı yapıldı.

Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.