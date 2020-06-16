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  3. 16 Haziran 2020 11:18

Bakan Koca: Maskesiz görenler ne der?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske uyarısında bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı görselde ''Maskesiz? Görenler ne der?'' mesajı dikkat çekti.

Bakan Koca: Maskesiz görenler ne der?
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1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayısı yeniden 1500'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz."

 

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