Bakan Koca: Maskesiz görenler ne der?

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayısı yeniden 1500'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
"Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz."
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020
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