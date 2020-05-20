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  3. 20 Mayıs 2020 12:48

Bakan Koca, Mazhar Alonson diye yanlışlıkla onu aradı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, kendisini arayan kişinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Aslan, o görüşmenin hikayesini anlattı.

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Muhtar Serkan Aslan telefonun çaldığını duydu ama açamadı. Bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığında duyduğu ses karşısında şoke oldu. Kulaklarına inanamayan muhtar Aslan, CNN Türk'e o anları şöyle anlattı:

''Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. 'Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi. 'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız ' dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan' dedi.''

Muhtar Serkan Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, ''Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti'' dedi.

CNN Türk

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