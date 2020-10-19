Bakan Koca o fotoğrafı paylaşarak uyardı: Doluysa, binmeyin

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Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun.
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