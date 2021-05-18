Bakan Koca paylaştı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan illeri grafik olarak paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu.
Koca'nın açıklaması şöyle oldu:
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.
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