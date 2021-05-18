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Bakan Koca paylaştı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller!

Bakan Koca paylaştı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan illeri grafik olarak paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu.

Koca'nın açıklaması şöyle oldu:

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.

 

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıBakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıGüncel

 

 

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