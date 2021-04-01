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Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren dahiliye uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu, vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızı geçen yıl bugün, salgının oldukça zor döneminde kaybettik. Umutla karanlık iç içeyken. Büyük özverisiyle hepimize örnekti. Kendisini ve onun şahsında sağlık çalışanı bütün kayıplarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Acımız büyük, yolumuzsa kısaldı."

Etiketler bakan koca Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu twitter
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