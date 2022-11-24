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Bakan Koca SMA hastalarıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı!

Bakan Koca SMA hastalarıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı!
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Bakan Koca SMA ile ilgili olarak "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz." dedi.

SMA AÇIKLAMASI
Bakan Koca açıklamasının devamında ise SMA ile ilgili olarak "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler sma hasta bakan koca
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