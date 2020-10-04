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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
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  3. 04 Ekim 2020 19:24

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 57 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.

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