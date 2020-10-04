Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.
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