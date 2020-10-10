Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
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