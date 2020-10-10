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  3. 10 Ekim 2020 20:40

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 1.649 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.

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