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  3. 20 Ekim 2020 20:02

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs ölüm ve vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 1.894 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs ölüm ve vaka sayılarını açıkladı
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.

vaka , koronavirüs , korona
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