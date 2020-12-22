Bakan Koca, son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı

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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek
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