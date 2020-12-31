Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.