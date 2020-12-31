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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI
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  3. 31 Aralık 2020 19:27

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle 239 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı
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Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

koronavirüs , korona
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