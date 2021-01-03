Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.
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