Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüs hasta sayısı dikkatle takip ediliyor. Birçok insan her gün koronavirüs vaka tablosunu araştırıyor. İnsanlar ‘Bugün koronadan kaç kişi öldü?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Tedirgin olan insanlar vaka sayısının artıp artmadığını merak ediyor. Koronavirüs vaka tablosunda yeni vaka sayısında yaşanan artışlar insanları tedirgin ediyordu. Her akşam olduğu gibi bugün de Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı koronavirüs vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya sayfalarından koronavirüs vakaları açıklanıyor. Peki ama bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Bugünkü vaka sayısı belli oldu mu?

7 Ocak 2021 tarihine ait vaka tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 183.003 test yapıldı. 12.171 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 194 kişi hayatını kaybetti. 8.211 kişi daha iyileşti.



Dünkü vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.



Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.