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  3. 04 Aralık 2020 19:32

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

koronavirüs , vaka , korona
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