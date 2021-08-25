Bakan Koca sosyal medyadan aşı olmadığı iddialarına tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kendisi ve ailesi hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Twitter hesabından her gün Kovid-19 tablosu paylaşarak Türk halkını aşı olmaya yönlendiren ve açıklamalarında sık sık bunun önemini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkındaki aşı olmadığı iddialarına oldukça sert bir şekilde tepki gösterdi.

BAKAN KOCA'NIN AKRABASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bakan Koca'nın akrabası olduğunu iddia eden bir şahıs, Facebook'taki bir gönderiye yorum yazarak koronavirüs aşısı için Faz 3 çalışmalarının hala tamamlanmadığını ifade etti. Devam eden iddialarında ise Fahrettin Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığını belirtti.

FAHRETTİN KOCA'DAN SERT YANIT

Söz konusu ifadelerin Twitter'a sıçraması ile birlikte Bakan Koca, kişisel hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

"TÜRKİYE'DE İLK AŞIYI BEN OLDUM, BU İDDİA İNSANA YAKIŞIR MI?"

Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"