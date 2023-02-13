Bakan Koca tedavi altına alınan depremzede sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın diğer paylaşımları şöyle:

SAĞLIK PERSONELİ

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14.611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18.097’si doktor olmak üzere, halen 145.711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

ECZANE HİZMETLERİ

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME

Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep’te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda 6’sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” ifadelerini kullandı.

AFET SONRASI RİSKLERE KARŞI HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

8 günü geride bıraktık. Koşullar gereği halk sağlığı hizmetleri önem kazandı. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimini kurduk. Olası hastalıklara karşı tedbirlerimizi aldık. Bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi.

SAĞLIKLI İÇME SUYU

Uzmanlarımız afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yapıyor. Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar 1.485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana’da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır.