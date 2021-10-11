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Bakan Koca: ''Tüm kaygıların yerini sağlık alacak''

Bakan Koca: ''Tüm kaygıların yerini sağlık alacak''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca
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