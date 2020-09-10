Bakan Koca: Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

* Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van’ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari’deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik.

* Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım.

* DSÖ Ofisi İstanbul’da açıldı. İstanbul Ofisi Covid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak.

“BAZI İLLERDE SORUNLAR GÖRDÜK”

* Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Bizde Haziran ayında kontrollü sosyal hayat diyerek bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Kontrollü sosyal hayat ile can kayıplarını ve ağır hastaları az sayıda tutmaktı.



* Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sosyal ilişkileri öne çıkarken tedbirlerin gözardı edildiği ve vaka sayısında artış olduğu yerler oldu. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illeri de vardı. Bazı illerde hasta artışlarından sorunlar gördük. Valilerimiz ve sağlık yöneticilerimizle görüşerek alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik.

VAN, BİTLİS, MUŞ VE HAKKARİ’DE SON DURUM

* Van’da son hafta yüzde 17 oranında artış yaşandı. Muş’ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari’de son haftada sabit kaldı. Bitlis’te de son hafta sabit kaldık.

* 4 ilimizde 65 yaş üstüne baktığımızda Van’da 4 kat, diğer üç ilde 3 kat olduğunu gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz.

* Hasta yatak kapasitelerimiz, yoğun bakım yataklarımızda Van’da önümüzdeki günlerde 93 yatak ilave ederek 221’e çıkarıyoruz.

* Van’da yatak doluluk yüzde 54, yoğun bakım yüzde 74. Bitlis’te yoğun bakım yatak sayımızı 80’e çıkarıyoruz.

* Bitlis’te 55 yatakla doluluk oranımız yüzde 51, yatak doluluk yüzde 43.

* Muş’ta yoğun bakım sayımızı 48 yatağa çıkarmış olacağız. Yatak doluluk oranımız yüzde 35, yoğun bakım yüzde 58.

* Hakkari’de yoğun bakım yatak sayımızı 44’e çıkarmış olacağız. Hakkari’de yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 47.

TÜRKİYE’DE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 67

* Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67, solunum cihazı yüzde 32.



* Herhangi bir sorunumuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır. Temaslı taraması, yani filyasyon çalışması, salgınla mücadelemizde hayati öneme sahiptir.

“FİLYASYON EKİP SAYIMIZI YÜKSELTTİK”

* Van’da salgın başında 80 olan ekip sayımızı 128’e yükselttik. Bugün filyasyon ekip sayımız 150 ekibe ulaşacak.

* Bitlis’te filyasyon 90, Hakkari’de 65’e, Muş’ta 50 ekibe çıkardık. Van’da temaslılara ulaşma süremiz 17 saate kadar düştü.

“BÖLGEDE HASTA SAYILARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

* Bölgede hasta sayılarındaki artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2.

* Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.