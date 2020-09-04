Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde;

*Haziran başından itibaren başladığımız normelleşmenin eski hayatımıza dönme olmadığının vurgusunu yaptık. Biz tüm Türkiye’de yatak ve yoğun bakım doluluk oranını izlemekteyiz.

*Türkiye genelinde büyük sorun olmadı ancak bazı illerimizde yer yer sıkıntı yaşadık. Sayın valilerimizin başkanlığında toplanan il hıfzısıhha kurulları gerekli tedbirler koydular.

TÜRKİYE’DEKİ YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

*Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da yüzde 66.

*Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

*Diyarbakır’da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Bu tedbirler sayesinde hasta sayılarındaki artış durduruldu, ilde aktif hasta sayısı düştü. Diyarbakır’da temaslı kişilerin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik.

ADRESTE BULUNMAYANLARIN ORANI YÜZDE 9, 10

*Yani temaslılar büyük çoğunlukla aynı aileden. Temaslıların vakaya dönüşme oranında düşüş var. Ancak bu veriler bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini, aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerektiğini gösteriyor. Adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,10.

6 İLDE HASTANE İNŞA EDİLECEK

*Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bugün burada değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin’e hastaneler yapacağız.

*6 ilimize inşa edeceğimiz hastanelerin detayını kısaca açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlatıyoruz. Diyarbakır’da ise bin yataklı Şehir Hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz.

*Şırnak ilimiz içinde 500 yataklı devlet hastanesi Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz.

*Batman’da ise 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı. Siirt’te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor, tamamlandığında proje ihalesi yapılmış olacak.

*750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi’ni ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Tüm bu projelerin genel bütçeden alınarak yapılacağını da belirtmek istiyorum.

İHLALLER ŞEVKİMİZİ KIRIYOR

*Salgının başından beri sağlık personelimiz hepimizden daha çok risk altında. Çok fazla hastalanan oldu, hayatını kaybedenler oldu. Sağlıkçılarımız fedakar ve özverilidir.

*Ancak bu fedakarlığın dikkatsizliklere, sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımız ihlalleri bizi üzüyor, şevkimizi kırıyor.

*Bugün burada çok verimli bir çalışma yaptığımız kanaatindeyim. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum, asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine ne kadar uyarsak virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır.

*Özellikle vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına, pozitif olan ve temaslı olan kişilerin hassasiyetle uymalarını çok önemsiyoruz.

CEZA UYARISINDA BULUNDU

*Salgında en büyük özellikle üzerinde durduğumuz konu. Bununla ilgili il hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar, uygulanması gereken cezalar belli. Bu izolasyonların cezayla çözümlenmemesi gerekiyor.

*Kronik hastalığı ve belli yaşın üstünde olan büyüklerimiz veya alt hastalığı olan gençler dahil olmak üzere hayatını kaybedebiliyorlar. Buna sebep olamayız, olmamalıyız, bunu cezayla önleyebilecek noktada olmamalıyız.

*Bunun gereğini kolluk kuvvetleri zaten yapıyor. Bunun son olarak devreye girmesini, karşılıklı birbirimizin hakkı olduğunu, bulaştırmama noktasında hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor.