Bakan Koca Türkiye'nin beklediği kararları açıkladı: HES kodu ve maske uygulaması kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada açık havada maske takma ve HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merakla beklediği maske kararını açıkladı. Bundan sonra açık havada maske takılmayacak. Havalandırma şartına uyuyorsa kapalı alanlarda da maske takmak şart değil. Aynı şekilde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Bundan sonra kamu kuruluşlarında HES kodu uygulaması kullanılmayacak.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI!

'Covid-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden biri olduk. Tüm mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti. Size nihayet beklediniz haberleri vereceğim. Bugün serbestlikten söz edeceğim. Salgın sürecinde gerekli tedbirleri aldık.

Tedbirlere erken başlayan bir ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Tedbirlere bizden geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda.

Kurallara uymada, kısıtlamalara sabır gösteren aziz milletimize teşekkür ederim. Bir süredir sizlere Covid-19'un gündemdeki yerini kaybetmeye başladığını söylüyorum. Bundan hastalıkla mücadele aşıyla sürecek. Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalardan vazgeçmiş durumda. Şimdi sıra salgının, toplumsal hayatımızın hakimi olmaktan çıkarmakta. Morallerimizi yenilemeliyiz.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bekleme taraftarı olanlar da var.

1- Açık havada maske zorunlu değil.

2- HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kuruluşa girerken HES kodu kullanılmayacak.

3 Kapalı ortamlarda havalanma yeterliyse ve mesefa kuralına uyulursa maske takmak şart değil.

4- Sınıflarda 2 vaka çıkınca sınıf kapatma olmayacak.

5- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

BİREYSEL KORUMA VURGUSU

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8’inin hiçbir ek hastalığı yok.

YERLİ AŞI AİLE HEKİMLERİNE GELİYOR

TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.