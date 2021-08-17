Bakan Koca uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs pandemisine karşı yapılan toplam aşı miktarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunun yayımlanmasının ardından toplam 85 milyon doz aşı yapıldığını vrugulayarak, aşı çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu sözlerle aşı çağrısı yaptı:

"TOPLAM 85 MİLYON DOZ: Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

TOPLAM 85 MİLYON DOZ: Büyüklerimiz torunlarını sarılıp öpsün, dostlar birbirine rahat konuk olsun diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

TOPLAM 85 MİLYON DOZ: Üniversiteli ekrandan kampüse neşesi tam yerinde dönsün diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.''