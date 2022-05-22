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Bakan Koca ''uzun süredir beklediğimiz gün geldi'' diyerek duyurdu

Bakan Koca ''uzun süredir beklediğimiz gün geldi'' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Koca "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlığın açıkladığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı 905 kişi Covid-19'a yakalandı. Tedavi gören 1019 kişinin testi ise negatife döndü.   

KOCA: BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ

Sağlık bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasında bulundu.

22 Mayıs 2022 Pazar gününün koronavirüs tablosu

Etiketler koronavirüs vaka ölüm tablo son 24 saat fahrettin koca
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